Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

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Украине нужны ракеты большей дальности

Нейтрализовать российские силы, запускающие крылатые ракеты "Калибр", необходимо для защиты гражданского населения Украины. Вражеские военные корабли в Черном море пока не приближаются к береговой линии нашего государства. Однако оккупанты могут запускать ракеты вне досягаемости украинских средств поражения.

Россияне используют аннексированный Крым и двигаются вдоль всего побережья, выбирая позиции для нанесения ударов ракетами "Калибр" по украинским городам вне зоны действия наших систем. Вот почему нам нужны ракеты большей дальности, например, Harpoon Block II, чтобы уничтожить эти корабли,

– объяснил Неижпапа.

Также командующий ВМС подчеркнул, что главной угрозой является то, что российские войска имеют преимущество в воздухе над Черным морем. Вражеские самолеты круглосуточно несут боевое дежурство. Поэтому ВСУ необходимы новые самолеты, чтобы завоевать господство не только в воздухе над землей, но и морем.

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В Черном море нужно освободить более 70 тысяч квадратных километров

В конце февраля Алексей Неижпапа сообщил, что 25 000 квадратных километров в Черном море является серой зоной. Туда не заходят российские корабли, опасаясь уничтожения. По словам вице-адмирала, речь идет о площади почти как территория Одесской или Харьковской областей.

"Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров", – отметил командующий ВМС ВСУ.