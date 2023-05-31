Россияне сдерживают наши силы ПВО в Киеве

1. Какова цель врага? Основной целью противника являются радары и зенитно-ракетные системы ПВО. Удары по жилым домам или городской инфраструктуре – это также элемент провоцирования действий ПВО.

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2. Почему бьют именно по Киеву? Киев атакуют, потому что это столица. Это место, которое мы вынуждены защищать значительными силами ПВО из-за большого количества населения, а также инфраструктурных и оборонных объектов.

Если атаки на Киев прекратятся, то украинские зенитно-ракетные системы могут оказаться в другом месте. Для россиян выгоднее, чтобы наши Patriot сбивали "Кинжалы", чем устроили новую "Брянскую побудку".

Напомню, что 13 мая в небе над Брянской областью неизвестные зенитчики сбили бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35С и два вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Все 11 членов экипажей были также уничтожены. Поэтому удары по Киеву для врага важны для сковывания нашей ПВО, чтобы сосредоточить наши силы на выполнении оборонных задач.

3. Как поступают российские террористы? Атаки осуществляются несколькими волнами, с разных направлений и высот, несколько часов, которые повторяются иногда и днем, и ночью. Одновременно запускаются ложные мишени в виде крылатых ракет Х-55. Они не несут боеголовку, а должны заставить сработать радары ПВО и определить их излучение. Также запускают по разным траекториям десятки дронов "Шахед".

Когда система ПВО начинает работать, враг определяет координаты целей и пытается поразить позиции РЛС и ЗРС крылатыми и баллистическими ракетами "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжал", "Калибр", Х-101, а также противорадиолокационные ракеты разных типов, запускаемых из наземных пусковых установок и самолетов, которые дежурят в ожидании координат целей.

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Очевидно, враг пытается добиться длительной работы радаров ПВО и работы зенитно-ракетных систем для того, чтобы они не смогли быстро менять позиции из-за необходимости отражать новую волну атаки.

Почему стреляют по ночам

4. Почему ночью? Время атаки в первую очередь определяется временем, когда враг концентрирует максимальное количество своих разведывательных средств: радиоэлектронную разведку и космические спутники. Длительное время работы радаров с одной точки позволяет точно определить позиции силами радиоэлектронной разведки, заставить потратить имеющийся запас зенитных ракет и получить возможность поражение различными видами вооружения. Прежде всего говорится о противорадиолокационных ракетах, которые сами наводятся на источник излучения. Спутники разрешают зафиксировать пуски ракет.

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Также для врага имеют значение агентурные данные в том случае, если видео и фото с места работы средств ПВО он получает быстро, оптимально онлайн и может их использовать для корректировки новых ударных волн.

5. Как долго это будет длиться? Удары по Киеву и другим важным стратегическим городам Россия будет проводить длительное время, потому что это страна-террорист. У нас еще недостаточно радаров ПВО и зенитно-ракетных систем, чтобы сделать противовоздушную оборону плотной и непроницаемой. Мы полностью зависим от темпов снабжения нашими союзниками.

6. Что делать? Главное для нас – не сковывать нашу ПВО задачами умирать на позициях, а проводить операции, сохраняя возможность маневра, искать выгодные позиции и быстро их менять, избегая ответных ударов. Важно создать все возможности для качественной эксплуатации сложной боевой техники, для отдыха и боеспособности расчетов, для ежедневного анализа действий противника и интеллектуального планирования дальнейших действий.

Нам нужно отвлекать внимание российских ракет на ложные цели, осуществлять комплексные мероприятия по маскировке и дезинформации противника (здесь мы сильно недорабатываем). Основная проблема на войне – это всегда не техника и не солдаты, а в первую очередь командование и администрирование.

Само наличие мощной ПВО для россиян является постоянной угрозой, "fleet in being", отбивающей и гораздо большие российские силы. В современной войне нет абсолютной безопасности в тылу. На кого-то эти ракеты все равно полетят – либо на наших защитников на фронте, либо на наши города. Кто-то все равно не будет спать, но кто-то где-то отдохнет. Терпеть должны все.

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Битва за Киев развивается выгодно для Украины

7. Выводы? Авиаракетная битва за Киев, где лучшее российское высокоточное оружие и лучшие радиоэлектронные и космические разведки противостоят лучшим системам разработки НАТО на вооружении украинского ПВО, развивается по выгодному для Украины сценарию. Подавляющее большинство российских ракет и дронов успешно сбивают.

Врагу в мае не удалось уничтожить ни одного радара или зенитно-ракетной системы в районе Киева. Да, были повреждения и близкие прилеты, но все это не фатально. К сожалению, враг разрушает город, но другие города страдают не меньше.

С политической и информационной точки зрения, варварские террористические обстрелы России по европейской столице являются наглядной демонстрацией того, что сделает Владимир Путин с другими европейскими столицами, если не сделать все возможное для его разгрома в Украине.