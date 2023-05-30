Россияне отстают в производстве дронов

Что это именно за самолеты и сколько их передадут Ирану – отдельная интересная история. Похоже, что в стартовых поставках пошли экспортные Су-35. 24 таких единицы стоимостью 2 миллиарда долларов Россия изготовила для Египта по контракту 2018 года. Однако в последний момент египтяне их не забрали, опасаясь санкций Запада.

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Эти 24 самолета Су-35 оказались настолько "аналоговнетными", что их не стала себе забирать даже армия России. Вот и нашли возможность, куда эти истребители девать – иранцам. Похоже, здесь обменный курс выглядит как 1 истребитель за 100 "мопедов". Ведь отдельные западные структуры утверждают, что Москва и Тегеран вроде бы договорились о поставке 60 самолетов в обмен на 6 тысяч дронов разных типов.

Чтобы выполнить свою часть сделки, россиянам придется пахать несколько лет, потому что средний темп выпуска по Су-35 – ориентировочно до 10 единиц в год.

Конечно, не единственными самолетами. Уже известно, что Иран выторговал у России кредит в 1,6 миллиарда долларов на строительство железных дорог и поставку дополнительных ресурсов на строительство Бушерской АЭС. Это все при том, что иранцы до сих пор не дали баллистические ракеты, а поставки снарядов и других боеприпасов происходили в ограниченных количествах.

Да, эта схема обмена выглядит как "туземцам продали бусы", но для россиян это отнюдь не впервые. Ибо, например, те же 30 танков Т-34-85 для парадов в 2019 году в Лаосе они купили взамен на поставку 10 танков Т-72 в экспортной версии "Белый орел" и нескольких учебно-боевых Як-130.

Россияне были вынуждены на такое пойти, понимая свое отставание по технологической базе в БпЛА. Удельный российский дрон-камикадзе "Куб-БЛА" может нести всего 2 килограмма боевой части. Этого, мягко говоря, недостаточно. Печально известный "Ланцет" – это вообще сочетание заимствованных израильских разработок и советского инженерного заряда КЗ-6.

Темой беспилотников россияне начали заниматься только после войны за Карабах в 2020 году. Хотя некоторые интересные решения по БПЛА у россиян эпизодически фиксируются. К примеру, беспилотники типа Е95М с пульсирующим реактивным двигателем и дальностью пуска в 50 километров. Россияне использовали его для "спама" ПВО Киева в первые дни войны. Задача такого дрона – буквально гудеть как Иерихонская труба и выполнять роль ложной цели для средств ПВО.

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В некоторых источниках сейчас фиксируется, что россияне начали использовать деревянные дроны-бипланы, буквально "летающие этажерки", либо для разведки, либо тоже для перегрузки противовоздушной обороны. Не говоря уже, что у россиян есть свой "аналог" Bayraktar TB2 в поштучных количествах под названием "Орион".

Какой путь прошли иранские "Шахеды", прежде чем их закупила Россия

В то же время Иран занимался темой беспилотников, как импровизированного оружия, последние лет 30, поэтому может похвастаться целой линейкой БПЛА разного уровня функциональности и примитивности. Если говорить о тех же Shahed-136/Shahed-131, то там разработка стартовала в 2014 году (если не раньше). Для копирования двигателя под эти "летающие мопеды" иранцам понадобилось около 10 лет.

Первое применение Shahed-136 было зафиксировано вообще в 2019 году по израильскому танкеру. "Всемогущей" разведке Израиля понадобилось полгода, чтобы собрать полное досье по "мопеду". Иранцы успели обкатать "Шахеды" во время ударов по Саудовской Аравии в течение 2020 – 2022 годов, во время боев в Ираке и собственных операций в Курдистане в течение того же 2022 года. Лишь после этого эти барражирующие боеприпасы покочевали к россиянам.

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В предыдущих абзацах кроется ответ на вопрос: "А почему у нас нет столько "Шахедов" для ударов по Москве за год войны?". За столь короткое время невозможно пройти технологическую траекторию, на которую нужно на самом деле несколько лет.

При этом почему-то считается, что наши силы не искали решения относительно аналогов "мопедов" и ударов по территории России, но это не так. Для ударов по России, которые происходили последние несколько месяцев, использовались:

старые советские беспилотники Ту-141 "Стриж", где вместо устаревшей разведывательной аппаратуры вкручивалась 150-килограммовая обломочная авиабомба;

насыщенные "хлопком" китайские дроны из AliExpress, дебютировавшие еще прошлым летом во время удара по Шахтинскому НПЗ Медведчука в Ростовской области.

В конце концов, без этих усилий сегодняшнего налета на Москву – который россияне запомнят еще острее, чем прилет Матиуса Руста на Красную площадь – тоже не было бы.