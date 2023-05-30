Росіяни відстають у виробництві дронів

Що це саме за літаки і скільки їх мають передати Ірану – окрема цікава історія. Схоже, що у стартових поставках пішли взагалі експортні Су-35. 24 такі одиниці вартістю 2 мільярди доларів Росія виготовила для Єгипту за контрактом 2018 року. Однак в останній момент єгиптяни їх не забрали, остерігаючись санкцій Заходу.

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Ці 24 літаки Су-35 виявились настільки "аналоговнєтними", що їх не стала собі забирати навіть армія Росії. От і знайшли нагоду, куди ці винищувачі подіти – іранцям. Схоже, що тут обмінний курс виглядає як 1 винищувач за 100 "мопедів". Адже окремі західні структури стверджують, що Москва і Тегеран начебто домовились про поставку аж 60 літаків в обмін на 6 тисяч дронів різних типів.

Щоб виконати свою частину угоди, росіянам доведеться гарувати декілька років, бо середній темп випуску по Су-35 – орієнтовно до 10 одиниць на рік.

Звісно, не літаками єдиними. Уже відомо, що Іран виторгував у Росії кредит в 1,6 мільярда доларів на розбудову залізниць і поставку додаткових ресурсів на розбудову Бушерської АЕС. Це все при тому, що іранці досі не дали балістичні ракети, а поставки снарядів та інших боєприпасів відбувались в доволі обмежених кількостях.

Так, ця схема обміну виглядає як "тубільцям продали буси", але для росіян це аж ніяк не вперше. Бо, наприклад, ті самі 30 танків Т-34-85 для парадів у 2019 році в Лаосу вони купили взамін на поставку 10 танків Т-72 в експортній версії "Білий орел" та декількох навчально-бойових Як-130.

Росіяни були вимушені на таке піти, бо розуміли своє відставання за технологічною базою по БпЛА. Питомо російський дрон-камікадзе "Куб-БЛА" може нести лише 2 кілограми бойової частини. Цього, м'яко кажучи, недостатньо. Сумнозвісний "Ланцет" – це взагалі поєднання запозичених ізраїльських розробок та радянського інженерного заряду КЗ-6.

Предметно темою безпілотників росіяни почали займатись лише після війни за Карабах у 2020 році. Хоча деякі цікаві рішення по БпЛА в росіян епізодично фіксуються. Наприклад, безпілотники типу Е95М з пульсуючим реактивним двигуном та дальністю пуску в 50 кілометрів. Росіяни використовували його для "спаму" ППО Києва в перші дні війни. Завдання такого дрона – буквально гудіти як Єрихонська труба та виконувати роль фальшивої цілі для засобів ППО.

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У деяких джерелах зараз фіксується, що росіяни почали використовувати дерев'яні дрони-біплани, буквально "літаючі етажерки", або для розвідки, або теж для перевантаження протиповітряної оборони. Не кажучи уже про те, що в росіян є свій "аналог" Bayraktar TB2 в поштучних кількостях під назвою "Оріон".

Який шлях пройшли іранські "Шахеди", перш ніж їх закупила Росія

Водночас Іран займався темою безпілотників, як імпровізованої зброї, останні років 30, тому й може похвалитись цілою лінійкою БпЛА різного рівня функціональності та примітивності. Якщо говорити про ті самі Shahed-136/Shahed-131, то там розробка стартувала у 2014 році (якщо не раніше). Для копіювання двигуна під ці "літаючі мопеди" іранцям знадобилось десь років 10.

Перше застосування Shahed-136 було зафіксоване взагалі у 2019 році по ізраїльському танкеру. "Всемогутній" розвідці Ізраїлю знадобилось пів року, щоб зібрати повне досьє по "мопеду". Іранці встигли обкатати "Шахеди" під час ударів по Саудівській Аравії протягом 2020 – 2022 років, під час боїв в Іраку та власних операцій в Курдистані протягом того ж 2022 року. Лише після того ці баражувальні боєприпаси покочували до росіян.

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У попередніх абзацах криється відповідь на питання: "А чому в нас нема стільки "Шахедів" для ударів по Москві за рік війни?". За такий короткий час неможливо пройти технологічну траекторію, на яку треба насправді кілька років.

При цьому чомусь вважається, що наші сили не шукали рішення щодо аналогів "мопедів" та ударів по території Росії, але ж це не так. Для ударів по Росії, які відбувались останні кілька місяців, використовувались:

старі радянські безпілотники Ту-141 "Стриж", де замість застарілої розвідувальної апаратури вкручувалась 150-кілограмова уламкова авіабомба;

насичені "бавовною" китайські дрони з AliExpress, які дебютували ще минулого літа під час удару по Шахтинському НПЗ Медведчука в Ростовській області.

Врешті, без цих зусиль сьогоднішнього нальоту на Москву – який росіяни запам'ятають ще гостріше, аніж приліт Матіуса Руста на Червону площу – теж би не було.