Росія вибула з вищої ліги

Зброя – це інструмент (гео)політичного впливу. Не менш ефективний за гроші. Менше російської зброї – менше російського впливу.

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Недарма СРСР засівав своєю зброєю країни соцтабору та тих, хто "не приєднався" для зміцнення "дружби та співробітництва". Азія, Африка, Південна та Латинська Америка були (і залишилися) полем інтенсивної конкуренції виробників зброї. Росія намагалася максимально зберегти цей інструментарій, забезпечуючи модернізацію, сервіс та боєприпаси для техніки радянського виробництва, поступово розбавляючи її російською.

Оскільки випадків наочного зіткнення високотехнологічної пострадянської зброї із західною було не так багато, зберігалася певна недосказаність щодо ефективності. Тому що виставки та навчання – це одне, а війна все дуже чітко виявляє.

Українська армія все наочно показала: російські "аналоговнєт" не витримують конкуренції. Росія, як постачальник широкої лінійки інструментів, підірвала свій авторитет. Це не технічний та не економічний – це насамперед політичний провал. Вона де-факто вибуває з вищої ліги і стає поруч із парою десятків інших країн.

Залишки високотехнологічної (тобто дорогої) російської зброї навіть після закінчення війни продаватимуться на ринку, який вже звужується. У ніші порівняно нескладних, невибагливих та недорогих озброєнь, які є основним інструментом у діалозі з небагатими країнами, буде конкуренція з тим самим Китаєм.

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Це не означає, що Росія прямо завтра повалиться в цій сфері. Росіяни також навчаються на війні, як і ми. Російський РЕБ/РЕР, дрони, баражувальні боєприпаси, бронетехніка – все одно також тестуються в бою, як і з нашого боку.

Інтерес до цієї продукції із боку третіх країн буде. Але товариша Сєргєя Лаврова прийматимуть не так привітно. Адже тепер у нього не так багато смачного на руці. Плюс санкції, через які можливі форс-мажори. Плюс питання, а чи зможе Москва гарантувати постачання, коли їй самій треба.

Стрімкий рух у бік Північної Кореї. Забезпечувати лояльність/нейтралітет союзників буде складніше та дорожче.