29-летняя медсестра Мирослава из Мариуполя, которой удалось выбраться из города, рассказала жуткую историю. Она поделилась ей в интервью проекту СВОИ на 24 канале.

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россияне убили 11 членов одной семьи

Мирослава рассказала, что 8 марта в больницу пришли 8-летняя девочка, мать и бабушка. У них были ужасные травмы, в том числе ожоги глаз, рук и ног.

Тогда пострадавшие рассказали, что их семья была гораздо больше и состояла из 13 человек, но когда в дом попал российский снаряд, он унес жизни 10 родственников.

Через несколько дней от травм скончалась и бабушка. Из большой семьи осталось только двое членов,

– рассказала медсестра.

Сама Мирослава потеряла в Мариуполе бабушку

Женщина сообщила, что оккупанты унесли жизнь и ее родного человека. В дом ее 85-летней бабушки прилетел снаряд, а через 2 дня квартира загорелась. Бабушка так и остались под завалами.

Медсестре удалось покинуть многострадальный город 17 марта. По дороге к блокпостам на улицах Мариуполя лежали трупы людей, некоторые из них были прикрыты простынями.

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