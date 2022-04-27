27 апреля в 06:45 российские оккупанты снова обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона объяснил, почему для россиян очень важно разрушить его.

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