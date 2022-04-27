27 квітня о 06:45 російські окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман, що на Одещині. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян надзвичайно важливо зруйнувати його.
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Окупанти вкотре обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. В ОВА пояснили, чому російські загарбники не полишають спроб зруйнувати переправу.
27 квітня о 06:45 російські окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман, що на Одещині. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян надзвичайно важливо зруйнувати його.
Новина доповнюється