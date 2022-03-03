Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Он сообщил, что оккупанты бомбили Салтовское трамвайное депо – сгорели несколько новых автобусов, трамваев.

Обратите внимание Низкий поклон нашим защитникам, они удерживают врага на подступах к городу, – мэр Харькова

Мы выдержим это испытание, – Терехов

"Враг целенаправленно разрушает инфраструктуру Харькова. Бьет в подстанции, выключая электроэнергию города, бьет по нашим котельным, останавливая теплоснабжение. Бьет по жилым домам, уничтожая харьковчан", – сказал Терехов.

Мэр призвал жителей Харькова не выходить из укрытий. Он объяснил, что гуманитарная помощь в большом количестве идет и частично уже в городе.

"Мы будем держаться. Мы выдержим это испытание и мы обязательно победим. Потому что это – город Харьков, мы – харьковчане, мы вместе и это самое главное", – подчеркнул Игорь Терехов.

Терехов обратился к горожанам: смотрите видео



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