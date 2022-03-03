Про це розповів мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що окупанти бомбили Салтівське трамвайне депо – згоріли кілька нових автобусів, трамваїв.

Зверніть увагу Низький уклін нашим захисникам, вони утримують ворога на підступах до міста, – мер Харкова

Ми витримаємо це випробування, – Терехов

"Ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру Харкова. Б'є в підстанції, вимикаючи електроенергію міста, б'є по нашим котельням, зупиняючи теплопостачання. Б'є по житловим будинкам, знищуючи харків'ян", – сказав Терехов.

Міський голова закликав мешканців Харкова не виходи з укриттів. Він пояснив, що гуманітарна допомога у великій кількості прямує і частково вже у місті.

"Ми будемо триматися. Ми витримаємо це випробування і ми обов'язково переможемо. Тому що це – місто Харків, ми – харків'яни, ми разом і це найголовніше", – наголосив Ігор Терехов.

Терехов звернувся до містян: дивіться відео

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