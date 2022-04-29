60-летнего генерал-лейтенанта из Москвы Владимира Кравченко считают причастным к обстрелам двух нефтебаз в Ровненской области, которые произошли 26 марта в Дубно и 28 марта в Клеване.

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Отдавал приказ осуществить бомбардировку

В частности, его подозревают в приказе осуществить ракетно-бомбовые бомбардировки объектов.

Указанные приказы командирами низшего звена были доведены до пилотов боевых самолетов России, которые вылетали с аэродрома Барановичи (Беларусь), и без пересечения воздушного пространства Украины осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Ровненской области,

– сообщает Ровненская областная прокуратура.

Поэтому российскому генерал-лейтенанту Кравченко сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, повлекших тяжкие последствия, а также в нарушении законов и обычаев войны.

Кравченко грозит пожизненное

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Ровненской области.

За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Обстрелы нефтебаз в Ровненской области

Напомним, что 26 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе города Дубно. Ликвидировать пожар удалось ночью 27 марта. На месте работало 12 единиц техники и 65 спасателей.

Впоследствии 28 марта Россия снова атаковала нефтебазу, но в этот раз в Клеване. К счастью, жертв и пострадавших не было. Пожар удалось локализовать только 30 марта. На месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

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