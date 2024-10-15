Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что немало гражданских судов заходят в украинские порты. К тому же связанных не только с агропромышленностью.

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Какой цели стремится достичь Россия обстрелами Николаева и Одессы

Сокрушительными обстрелами Россия пытается продемонстрировать, мол, "Я – террорист. Я буду убивать. Вы должны делать то, что скажу".

Но есть вопрос безопасности и экономики. Враг хочет прекратить активную работу морских коридоров из портов Большой Одессы. Они пропускают много судов не только с сельскохозяйственной продукцией, но и рядом других товаров.

Это не только террор. Российские удары направлены на то, чтобы влиять на всемирный продовольственный рынок. Россия тоже поставляет зерно. У них ограниченный рынок сбыта. Тем более, что надо отдавать краденое зерно, выращенное на временно оккупированных территориях Украины,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Кроме того, обстрелами страна-агрессор пытается повлиять на рынок морских перевозок. Страховые полисы уже начинают расти в цене, а это дополнительные расходы для перевозчиков. Соответственно в экономическом плане становится невыгодно. Враг это понимает, поэтому хочет использовать этот инструмент.

Напомним, в ночь на 15 октября Россия запустила по Николаеву 7 ракет, вероятно, С-300 с территории временно оккупированного Крыма. Около 11:00 в городе прогремели повторные взрывы.