Создается впечатление, что россияне просто утилизируют свой склад, поэтому бомбят город всем, чем можно. Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Утренние обстрелы города

Сегодня в 8 утра оккупанты снова обстреляли Николаев. В общей сложности прилетело 16 ракет разного типа. Россияне ударили по двум университетам – Национальный университет кораблестроения (4 ракеты) и Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского (5 ракет). Также задело несколько предприятий, около 10 многоэтажек и один частный дом. К счастью, обошлось без жертв. К слову, военных и боеприпасов, которыми россияне оправдывают свои удары, там тоже не было.

Россияне не получают никаких успехов в наземных операциях на юге и юго-западе. Поэтому они просто гадят, обстреливая территории,

– объяснил глава города.

Он добавил, что захватчики обстреливают Николаев комплексами С-300 – это системы противоракетной обороны. "Они стреляют в нас ракетами против ракет. Они наносят меньший вред, чем "Калибр", но при попадании в здание все равно разрушают его до основания", – сказал он.

Любимые басни о "нацистах" и "военных объектах"

Логики в действиях россиян искать не стоит. Вчера, 15 июля, они попали в гостиницу и две пустые школы. Пропагандисты активно доказывают своей аудитории, что российские боевики бьют по целям, где есть военные или какие-нибудь базы. Сенкевич привел два аргумента, которые опровергают этот тезис:

Во-первых, нет никакой повторной детонации – то есть там не было боеприпасов. Во-вторых, несмотря на просьбу не обнародовать видео прилетов в интернете, николаевцы продолжают снимать и выкладывать их в телеграм-каналы. "Там видно, что нет ни спасателей, которые вытаскивали людей из-под завалов, ни людей в форме, ни военной техники. Только разрушенные объекты инфраструктуры", – сказал мэр Николаева.

Все заявления о том, что россияне целятся в "нацистов" и "военные объекты" – сплошная ложь. Они просто уничтожают украинцев и инфраструктуру Украины.

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