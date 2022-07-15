Складається враження, що росіяни просто утилізують свій склад, тож бомбардують місто усім, чим можна. Про це сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Ранкові обстріли міста

Сьогодні о 8 ранку окупанти знову обстріляли Миколаїв. Загалом прилетіло 16 ракет різного типу. Росіяни вдарили по двох університетах – Національний університет кораблебудування (4 ракети) та Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського (5 ракет). Також зачепило декілька підприємств, близько 10 багатоповерхівок та один приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв. До слова, військових та боєприпасів, якими росіяни виправдовують свої удари, там також не було.

Росіяни не отримують жодних успіхів у наземних операціях на півдні та південному заході. Тому вони просто гадять, обстрілюючи території,

– пояснив очільник міста.

Він додав, що загарбники обстрілюють Миколаїв комплексами С-300 – це системи протиракетної оборони. "Вони стріляють у нас ракетами проти ракет. Вони завдають меншої шкоди, аніж "Калібр", але при потраплянні у будівлю все одно руйнують її вщент", – сказав він.

Улюблені байки про "нацистів" та "військові об'єкти"

Логіки у діях росіян шукати не варто. Вчора, 15 липня, вони поцілили у готель та дві порожні школи. Пропагандисти активно доводять своїй аудиторії, що російські бойовики б'ють по цілях, де є військові або якісь бази. Сєнкевич навів два аргументи, які спростовують цю тезу:

По-перше, немає ніякої повторної детонації – тобто там не було боєприпасів. По-друге, попри прохання не оприлюднювати відео "прильотів" в інтернеті, миколаївці продовжують знімати та викладати їх у телеграм-канали. "Там видно, що немає ані рятівників, які б витягували людей з-під завалів, ані людей у формі, ані військової техніки. Лише розвалені об'єкти інфраструктури", – сказав мер Миколаєва.

Тож усі заяви про те, що росіяни цілять у "нацистів" та "військові об'єкти" – суцільна брехня. Вони просто знищують українців та інфраструктуру України.

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