Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. По его словам, россияне применяли артиллерию и БпЛА, целились по райцентру и Марганецкой громаде.

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Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

В Днепропетровской ОВА сообщили, что враг весь день бил по Никопольщине. В результате обстрелов погибла женщина, личность которой сейчас устанавливают. К сожалению, оборвалась жизнь и 30-летнего мужчины.

Он был врачом. Агрессор попал прямо по амбулатории, где тот работал. Пострадала также его коллега. Сейчас медики борются за ее жизнь,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в Никопольском районе пять человек получили ранения, из них четверо находятся в больнице.

Кроме медучреждения также было повреждено промышленное предприятие, два учебных заведения, магазины, банк и кафе. В Днепропетровской ОГА добавили, что пострадали три многоэтажки и несколько авто.

Россияне продолжают обстреливать Никопольщину / Фото: Сергей Лысак

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