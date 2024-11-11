OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко в эфире 24 Канала рассказал, что на участке южнее Курахово враг еще больше приблизился к окружению города.

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Оккупанты в 17 километрах от границы с Днепропетровской областью

Отрезок от северного до южного фланга, от Сонцовки до Максимовки, а это самая узкая горловина вокруг Курахово, по состоянию на сейчас под контролем украинских сил (18 километров). Как пояснил Кононученко, говорится о дороге на Курахово, основной логистический путь регулярно простреливается россиянами.

Военный обозреватель также отметил, что оккупанты значительно приблизились к Днепропетровской области.

Российские войска все ближе к Днепровщине. В ближайшей точке, где они сейчас наступают, вблизи населенных пунктов Шахтерское, Ясная Поляна, они находятся уже в 17 километрах от границы с Днепропетровской областью. Настолько близко, насколько еще не были в Донецкой области,

– отметил Кононученко.

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Враг пытается продвигаться по полям

Также за последние несколько дней российские войска начали осуществлять наступление со стороны Селидово не только южнее в сторону Курахово, у них есть попытки делать небольшие рывки южнее Покровска.

Кононученко отметил, что там, где украинские защитники построили линию обороны, россияне штурмы не осуществляют, но южнее в последние дни такие попытки с их стороны были вблизи населенного пункта Вишневое. Военный обозреватель сообщил, что оккупанты пытаются выйти на те украинские позиции, где нет укрепленных оборонительных рубежей.

Если севернее украинские военные уже успели укрепиться, то здесь оборонительная линия пролегала вблизи Селидово, когда она еще была под контролем ВСУ, дальше за ним поля, балки, небольшие лесополосы. К сожалению, противник сохраняет тенденцию продвижения именно там,

– рассказал Кононученко.

В украинском Генштабе по состоянию на утро 11 ноября отчитались, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак противника вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Антоновки и Ильинки.

Немало атак российские войска совершили и на Покровском направлении. Украинские защитники остановили там 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово, Лысовки, Сухого Яра и Петровки.