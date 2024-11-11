OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко в етері 24 Каналу розповів, що на ділянці південніше від Курахового ворог ще більше наблизився до оточення міста.

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Окупанти за 17 кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною

Відрізок від північного до південного флангу, від Сонцівки до Максимівки, а це найвужча горловина навколо Курахового, станом на зараз під контролем українських сил (18 кілометрів). Як пояснив Кононученко, мовиться про дорогу на Курахове, основний логістичний шлях регулярно прострілюється росіянами.

Військовий оглядач також наголосив, що окупанти значно наблизились до Дніпропетровської області.

Російські війська все ближче до Дніпровщини. В найближчій точці, де вони зараз наступають, поблизу населених пунктів Шахтарське, Ясна Поляна, вони перебувають вже за 17 кілометрів від кордону з Дніпропетровською областю. Настільки близько, наскільки ще не були в Донецькій області,

– зауважив Кононученко.

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Ворог намагається просуватися полями

Також за останні кілька днів російські війська почали здійснювати наступ з боку Селидового не тільки південніше в бік Курахового, в них є спроби робити невеликі ривки південніше Покровська.

Кононученко зазначив, що там, де українські захисники збудували лінію оборони, росіяни штурми не здійснюють, але південніше останніми днями такі спроби з їхнього боку були поблизу населеного пункту Вишневе. Військовий оглядач повідомив, що окупанти намагаються вийти на ті українські позиції, де немає укріплених оборонних рубежів.

Якщо північніше українські військові вже встигли укріпитись, то тут оборонна лінія пролягала поблизу Селидового, коли вона ще була під контролем ЗСУ, далі за ним поля, балки, невеликі лісосмуги. На жаль, противник зберігає тенденцію просування саме там,

– розповів Кононученко.

В українському Генштабі станом на ранок 11 листопада прозвітували, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак противника поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Антонівки та Іллінки.

Чимало атак російські війська здійснили й на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили там 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.