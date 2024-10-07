Враг меняет характеристики "Шахедов" и осуществляет запутанные маршруты. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что из-за этого ПВО Украины трудно сбивать вражеские цели.

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Изменение тактики россиян в обстрелах Одессы

В Одессе 7 октября звучала тревога, но, по словам представителя, россияне пытались активно атаковать "Шахедами" и ракетами Николаевскую область.

В Одесской области же сейчас "оперативная пауза", ведь трудно вспомнить дни, когда враг не обстреливал область, в частности, баллистическими ракетами. Однако в целом обстрелы "Шахедами" оккупанты осуществляют постоянно, применяя большое количество беспилотников.

Россияне пытаются изменить тактику в обстрелах Одессы, усложнить работу Сил обороны. Они пытаются изменить тактико-технические характеристики своих дронов и осуществлять запутанные маршруты,

– отметил Братчук.

Спикер объяснил, что из-за этого украинской ПВО работать очень сложно. Хотя, если сбивать баллистические ракеты трудно, то с "Шахедами" противовоздушная оборона Украины достаточно хорошо справляется.

Обратите внимание! Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что России удалось нарастить производство "Шахедов". Именно поэтому россияне могут ежедневно осуществлять атаки, украинцам же стоит привыкнуть к ночным нападениям.

Напомним, что россияне в ночь на 6 сентября россияне обстреляли Одессу "Шахедами", ударив по гражданской инфраструктуре в городе, в частности по складским помещениям и грузовым автомобилям. Пострадал один человек, которого госпитализировали в медицинское учреждение.