Об этом сообщает глава Луганской гражданско-военной администрации Сергей Гайдай. Информация о ситуации после обстрелов Северодонецка начала поступать около 11:35 2 марта.
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Последствия обстрелов
Снаряды в Северодонецке попали в следующие объекты городской инфраструктуры:
- детский садик на проспекте Центральная, по предварительной информации – с последующим возгоранием, выбиты стекла из окон;
- на одной из улиц перебит газопровод, выбиты стекла из окон жилых домов, туда направлены сотрудники горгаза;
- на улицы Гвардейской от взрывов вылетело стекло из окон домов;
- то же произошло на улице Науки;
- в одном из жилых домов Северодонецка через первый этаж снаряд попал в подвал.
В Луганской ОВА отмечают, что информация о пострадавших и погибших в настоящее время уточняется.
Последствия обстрелов в Лисичанске и Северодонецке / Фото Луганская ОВА
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