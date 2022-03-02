Об этом сообщает глава Луганской гражданско-военной администрации Сергей Гайдай. Информация о ситуации после обстрелов Северодонецка начала поступать около 11:35 2 марта.

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Последствия обстрелов

Снаряды в Северодонецке попали в следующие объекты городской инфраструктуры:

детский садик на проспекте Центральная, по предварительной информации – с последующим возгоранием, выбиты стекла из окон;

на одной из улиц перебит газопровод, выбиты стекла из окон жилых домов, туда направлены сотрудники горгаза;

на улицы Гвардейской от взрывов вылетело стекло из окон домов;

то же произошло на улице Науки;

в одном из жилых домов Северодонецка через первый этаж снаряд попал в подвал.



В Луганской ОВА отмечают, что информация о пострадавших и погибших в настоящее время уточняется.

Последствия обстрелов в Лисичанске и Северодонецке / Фото Луганская ОВА

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