Про це повідомляє голова Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай. Інформація про ситуацію після обстрілів Сєвєродонецька почала надходити близько 11:35 2 березня.

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Наслідки обстрілів

Снаряди у Сєвєродонецьку влучили у такі об'єкти міської інфраструктури:

дитячий садочок на проспекті Центральна, за попередньою інформацією – з подальшим займанням, вибито скло з вікон;

на одній з вулиць перебито газопровід, вибито скло з вікон житлових будинків, туди направлено співробітників міськгазу;

на вулиці Гвардійській від вибухів вилетіло скло з вікон будинків;

те ж трапилось на вулиці Науки;

в одному з житлових будинків Сєвєродонецька через перший поверх снаряд потрапив у підвал.

В Луганській ОВА зазначають, що інформація щодо постраждалих і загиблих наразі уточнюється.

Наслідки обстрілів у Лисичанську і Сєвєродонецьку / Фото Луганська ОВА

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