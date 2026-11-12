"Уничтожить нормальную жизнь": Зеленский раскрыл планы Путина в отношении украинских городов

Об этом глава государства заявил в ходе саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

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Защита мегаполисов и поддержка партнеров

Зеленский связал такие намерения Кремля с регулярными российскими ударами по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью, Одессе, Херсону и другим населенным пунктам.

Президент подчеркнул, что Украина уже разработала планы обеспечения устойчивости больших городов. Однако для их реализации требуется отдельная помощь международных партнеров. Реализация разработанных планов призвана гарантировать бесперебойное функционирование жилищно-коммунального сектора, обеспечение энергоснабжения и усиление защиты гражданского населения в условиях ежедневных атак.

Украина рассчитывает на поддержку партнеров в реализации подготовленных планов устойчивости.

Как уже сообщалось на нашем сайте, только за одну из последних недель Россия выпустила по городам и населенным пунктам 115 ракет, почти 1900 УАБ и более 3000 дронов.