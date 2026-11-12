"Знищити нормальне життя": Зеленський розкрив плани Путіна щодо українських міст

Про це глава держави заявив під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

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Захист мегаполісів та підтримка партнерів

Зеленський пов'язав такі наміри Кремля з регулярними російськими ударами по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Одесі, Херсону та інших населених пунктах.

Президент наголосив, що Україна вже розробила плани стійкості для великих міст. Однак для їхньої реалізації потрібна окрема допомога міжнародних партнерів. Реалізація розроблених планів покликана гарантувати безперебійне функціонування житлово-комунального сектору, збереження енергопостачання та посилення захисту цивільного населення в умовах щоденних атак.

Україна розраховує на підтримку партнерів у втіленні підготовлених планів стійкості.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, лише за один із нещодавніх тижнів Росія випустила по містах і громадах 115 ракет, майже 1900 КАБів і понад 3000 дронів.