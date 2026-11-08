Зеленський розкрив, скільки ракет і дронів випустила Росія за тиждень

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Росія атакує енергетику та міста України

Президент навів масштаби російських атак за останній тиждень. Росія випустила по українських містах і громадах 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб і понад 3000 ударних безпілотників.

Він наголосив, що ворог застосовує комбіновані удари, зокрема значну кількість балістичних ракет. Частину з них виготовили саме цього року.

Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах– заявив Зеленський.

Україна регулярно передає партнерам інформацію про російські підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет. У жовтні Київ запровадив масштабні санкційні пакети проти причетних фізичних і юридичних осіб.

Водночас президент наголосив на необхідності синхронізувати ці обмеження з Європейським Союзом і країнами Групи семи. Україна розраховує на сильний 22-й пакет санкцій ЄС.

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Водночас Зеленський розповів, що вранці 8 листопада росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомбами. Тоді загинули 55 людей, а під завалами ще можуть залишатися люди.

Також уночі Росія атакувала Дніпропетровщину та вдарила по енергетичній інфраструктурі. Через це понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без електроенергії.

Складною залишається ситуація і на Харківщині, де діють численні відключення. На Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилися 140 багатоповерхівок.