Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что это действительно могло произойти. Покупка снимков – чисто коммерческая услуга, которой пользуются компании во всем мире. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона поделился деталями.

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Как именно Россия покупает информацию двойного назначения

Есть конкретная информация, пока мы не будем ее обнародовать. Конечно, враг не оставляет попыток различными способами компенсировать недостаток информации, которую может получать, в том числе и через космическую разведку, также и через другие современные средства, которые позволяют получать больше информации. Поэтому агентурные сети работают, подставные фирмы работают,

– сказал он.

Андрей Юсов рассказал, что в большинстве случаев подставные фирмы пытаются покупать информацию двойного назначения якобы в абсолютно невоенных целях. Для этого у россиян работают и задействованы большие ресурсы. Конечно, это требует серьезного реагирования и со стороны Украины, и со стороны наших партнеров.

Как перекрыть эту лазейку

По словам представителя ГУР, помешать действиям врага могут усиление санкционной политики и обмен информацией. Это непросто, ведь иногда обход санкций происходит нестандартным образом. Впрочем, такая работа ведется – работают комиссия по санкционной политике и Офис Президента.

"Это не та работа, которую можно выполнить и забыть. Это постоянный контроль, постоянный мониторинг, постоянное совершенствование", – подытожил он.

Публично говорят о разоблачении информаторов и корректировщиков. Они используют новые методы и каналы коммуникации – это соцсети, сервисы и платформы.

В чем суть

Журналисты издания The Atlantic обратили внимание на определенную корреляцию. Американские компании дают запрос на спутниковые снимки объектов в Украине, а через несколько дней или недель туда прилетает ракета.

Так произошло в Киеве, Львове и Миргороде, поэтому совпадение неслучайно. Чтобы проверить это, журналисты запросили спутниковый снимок Запорожья с высоким разрешением. И получили его в течение нескольких минут. Подробно о ситуации – в материале на 24 Канале.