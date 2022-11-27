Что еще может клепать Россия

Хотя бы потому, что некоторую номенклатуру они могут производить. А ту, что не могут, – да, они заканчиваются и даже более того, не исключено, что закончились.

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Для начала, понятие "заканчиваются" довольно парадоксальное, ведь на вооружении российских оккупационных войск имеется возобновляемое и не возобновляемое ракетное вооружение.

Возобновляемое – это ракетное вооружение, которое Россия может производить, хотя и с трудом. К возобновляемым ракетам относятся Х-101, крылатые ракеты "Калибр" , Х-59, 9М723 и 9М728. В общем, те, производство которых наладили либо поддерживали в период уже РФ. Но в этот период они интенсивно модернизировались и создавались, используя иностранные комплектующие, в частности – микросхемы, микрочипы, полупроводники и так далее. И теперь, в эпоху санкций, этих поставок нет.

Так, например, Россия вообще не может сейчас производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника.

Что интересно, большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США – Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России невозможно.

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Как пытается выкручиваться Кремль

Что же до производства крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-59, то в условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда.

Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан, а также Иран, получающий микросхемы из Китая.

То есть, Россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и штучно. В условиях полномасштабной войны для России потребность в этих типах ракет – десяток в сутки, реальный производственный потенциал – 2 – 3 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих.

Также возникает еще одна проблематика применения и накопления ракет – снятие их с хранения и отправка на пусковые площадки. После хранения часто каждая ракета требует технического обслуживания как минимум, а не редко и ремонта – это время. Затем доставка, которая также занимает определенные сроки.

То есть, дорогие друзья, обстреливать Украину Россия сейчас может не сотней ракет ежедневно и по 2 – 3 тысячи за месяц, а несколько десятков с периодичностью примерно 2 – 3 недели.

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Умершее умереть не может

Не возобновляемое – ракетное вооружение которое досталось России по наследству от СССР и которое она не способна производить. Это, например, ракеты Х-22. Технически и технологически россияне не могут восстановить производственные линии этих ракет. То есть это именно то ракетное оружие, которое полноценно заканчивается и в какой-то момент их не станет вообще. Если не сказать больше – они уже закончились.

Вот примерно такая ситуация с ракетами, которые и заканчиваются по ряду наименований и не закончатся никогда, поскольку имеется их производство, но весьма проблематичное. Из этого и следует исходить, без абсолютизма, а трезво.

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