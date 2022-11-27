Что еще может клепать Россия
Хотя бы потому, что некоторую номенклатуру они могут производить. А ту, что не могут, – да, они заканчиваются и даже более того, не исключено, что закончились.
Похожее Сколько массированных ракетных налетов еще придется выдержать Украине
Для начала, понятие "заканчиваются" довольно парадоксальное, ведь на вооружении российских оккупационных войск имеется возобновляемое и не возобновляемое ракетное вооружение.
Так, например, Россия вообще не может сейчас производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника.
Что интересно, большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США – Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России невозможно.
Рекомендуем Россияне еще раз подтвердили, что навсегда останутся жителями болота
Как пытается выкручиваться Кремль
Что же до производства крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-59, то в условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда.
Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан, а также Иран, получающий микросхемы из Китая.
То есть, Россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и штучно. В условиях полномасштабной войны для России потребность в этих типах ракет – десяток в сутки, реальный производственный потенциал – 2 – 3 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих.
Важно Избежит ли Украина тотального блекаута после нового ракетного шквала
Умершее умереть не может
Не возобновляемое – ракетное вооружение которое досталось России по наследству от СССР и которое она не способна производить. Это, например, ракеты Х-22. Технически и технологически россияне не могут восстановить производственные линии этих ракет. То есть это именно то ракетное оружие, которое полноценно заканчивается и в какой-то момент их не станет вообще. Если не сказать больше – они уже закончились.
Вот примерно такая ситуация с ракетами, которые и заканчиваются по ряду наименований и не закончатся никогда, поскольку имеется их производство, но весьма проблематичное. Из этого и следует исходить, без абсолютизма, а трезво.
К теме – сколько ракет выпустили россияне по Украине 23 ноября: смотрите видео