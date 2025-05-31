Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией

Руководитель ЦПД отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними ударами России по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".

Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что это – "традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска".

"Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" Путину", – резюмировал Коваленко.

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Отметим, что Россия не прекращает террор украинских городов и сел. Так, в ночь на 30 мая россияне атаковали 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Кроме этого, враг также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

В Воздушных силах указывали, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.