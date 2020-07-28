Несмотря на официальное прекращение огня на Донбассе, пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции. В Офисе Президента объясняют это "автономностью" подразделений противника.

Нові обстріли на Донбасі – поодиноке явище, тому наразі мова не йде про системну стрілянину, пише "РБК-Україна" з посиланням Офіс Президента.

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Причини цієї стрілянини очевидні – деяка автономність незаконних збройних формувань,

– зазначили в ОП.

У Зеленського заявили, що

командування бойовиків не завжди відразу розуміє важливість припинення вогню;

виконує певні провокаційні функції;

наявний навіть людський фактор, коли людина з тієї сторони не може впоратися з емоціями.

В Офісі Президента також наголосили, що на випадок подальших обстрілів є рішення в рамках Тристоронньої контактної групи. Підгрупа з безпеки повинна оцінити причини, інтенсивність несистемного вогню, а тоді запропонувати можливе покарання порушників.

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Що відомо про припинення вогню з 27 липня