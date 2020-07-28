Обстрелы во время перемирия: у Зеленского объяснили это "автономностью" боевиков
Несмотря на официальное прекращение огня на Донбассе, пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции. В Офисе Президента объясняют это "автономностью" подразделений противника.
Нові обстріли на Донбасі – поодиноке явище, тому наразі мова не йде про системну стрілянину, пише "РБК-Україна" з посиланням Офіс Президента.
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Причини цієї стрілянини очевидні – деяка автономність незаконних збройних формувань,
– зазначили в ОП.
У Зеленського заявили, що
- командування бойовиків не завжди відразу розуміє важливість припинення вогню;
- виконує певні провокаційні функції;
- наявний навіть людський фактор, коли людина з тієї сторони не може впоратися з емоціями.
В Офісі Президента також наголосили, що на випадок подальших обстрілів є рішення в рамках Тристоронньої контактної групи. Підгрупа з безпеки повинна оцінити причини, інтенсивність несистемного вогню, а тоді запропонувати можливе покарання порушників.
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Що відомо про припинення вогню з 27 липня
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
- Проте вже у перший день – 27 липня бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Окупанти двічі обстріляли українські позиції й здійснили одну провокацію.
- Наразі в ОБСЄ не підтвердили, чи можна розглядати ці обстріли, як факти порушення перемир'я.