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      Обстрелы на Донбассе: украинский военный получил ранение

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      Боевики стреляли 13 раз на Донбассе / mil.gov.ua

      В течение суток 21 февраля пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов.

      Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      Важно: Под Золотым погиб Максим Хитайлов – что о нем известно

      Где стреляли боевики:

      • возле Красногоровки;
      • Павлополя;
      • Лебединского;
      • Новотроицкого;
      • Песков;
      • Марьинки;
      • Орехового;
      • Луганского;
      • Травневого;
      • Новотошковского;
      • Новолуганского.

      Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение,
      – сообщают в штабе.

      С начала этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции: возле Марьинки и Новомихайловки.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані територій Донбасу на карті
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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