Обстрелы на Донбассе: украинский военный получил ранение
В течение суток 21 февраля пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов.
Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.
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Где стреляли боевики:
- возле Красногоровки;
- Павлополя;
- Лебединского;
- Новотроицкого;
- Песков;
- Марьинки;
- Орехового;
- Луганского;
- Травневого;
- Новотошковского;
- Новолуганского.
Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение,
– сообщают в штабе.
С начала этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции: возле Марьинки и Новомихайловки.
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала
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