Обстрелы на Донбассе: украинский военный получил ранение

В течение суток 21 февраля пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

Важно: Под Золотым погиб Максим Хитайлов – что о нем известно

Где стреляли боевики:

возле Красногоровки;

Павлополя;

Лебединского;

Новотроицкого;

Песков;

Марьинки;

Орехового;

Луганского;

Травневого;

Новотошковского;

Новолуганского.

Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение,

– сообщают в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции: возле Марьинки и Новомихайловки.



Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала