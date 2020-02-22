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      Обстріли на Донбасі: український військовий отримав поранення

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      Бойовики стріляли 13 разів на Донбасі / mil.gov.ua

      Впродовж доби 21 лютого проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів.

      Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

      Важливо: Під Золотим загинув Максим Хітайлов – що про нього відомо

      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Красногорівки;
      • Павлополя;
      • Лебединського;
      • Новотроїцького;
      • Пісків;
      • Мар’їнки;
      • Оріхового;
      • Луганського;
      • Травневого;
      • Новотошківського;
      • Новолуганського.

      Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення,
      – повідомляють у штабі.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази обстріляли наші позиції: поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. 

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані територій Донбасу на карті
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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