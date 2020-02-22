Обстріли на Донбасі: український військовий отримав поранення

Впродовж доби 21 лютого проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів.

Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Де стріляли бойовики:

поблизу Красногорівки;

Павлополя;

Лебединського;

Новотроїцького;

Пісків;

Мар’їнки;

Оріхового;

Луганського;

Травневого;

Новотошківського;

Новолуганського.

Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення,

– повідомляють у штабі.

З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази обстріляли наші позиції: поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу