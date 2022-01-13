Палата депутатов сделала перерыв в заседании о вынесении вотума доверия. Его планируют продлить 13 января в 18:00.
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Здание парламента не покидали в течение 22 часов
О перерыве на основании согласия парламентских фракций и просьбы оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) сообщила спикер Палаты Маркета Пекарова-Адамова.
Собственно дебаты, на которых обсуждали относительно выражении доверия правительству, продолжались 20,5 часа. С перерывом на обед, депутаты не покидали здание парламента в течение 22 часов.
В то же время при поддержке депутатов движения ANO в "свободе и прямой демократии" инициировали созыв внеочередного заседания. SPD, перед голосованием о доверии, потребует объяснений относительно финансирования движения STAN, которое входит в правящую коалицию.
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Изменения в парламенте Чехии: кратко
- В Чехии, через 7 недель после октябрьских выборов, состоялось назначение премьер-министра. Решение о переносе приняли из-за COVID-19 у президента Милоша Земана.
- Наконец в конце ноября 2021 года чешский президент назначил нового главу правительства страны – соответствующую должность занял 57-летний лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.
- Из-за того, что у Земана ранее подтвердили коронавирус, церемония объявления Петра Фиалы премьер-министром состоялась с ограничениями – чешского президента поместили в стеклянный бокс.