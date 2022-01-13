Палата депутатів зробила перерву в засіданні про винесення вотуму довіри. Його планують продовжити 13 січня о 18:00.

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Будівлю парламенту не покидали протягом 22 годин

Про перерву на підставі згоди парламентських фракцій та прохання опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (SPD) повідомила речниця Палати Маркета Пекарова-Адамова.

Власне дебати, на яких обговорювали щодо висловлення довіри уряду, тривали 20,5 години. З перервою на обід, депутати не покидали будівлю парламенту протягом 22 годин.

Водночас за підтримки депутатів руху ANO у "Свободі та прямій демократії" ініціювали скликання позачергового засідання. SPD, перед голосуванням про довіру, вимагатиме пояснень щодо фінансування руху STAN, який входить до правлячої коаліції.

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