Земан лікувався у Центральному військовому госпіталі у Празі. Про те, що він покинув заклад 25 листопада повідомила чеська преса з посиланням на речницю лікарні.
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Мілоша Земана виписали з госпіталю
Прессекретарка лікарні Ітка Зінке заявила, що сім'ю та найближчому оточенню неодноразово розповідали про здоров'я Земана, прогнози розвитку та можливі ризики та ускладнення. В лікарні президенту радили продовжити госпіталізацію, проте вони поважають ухвалене рішення.
Центральний військовий госпіталь повністю поважає його (Земана – 24 канал) рішення щодо пріоритетності виконання своїх інституційних обов'язків за межами медичних закладів та рішення припинити госпіталізацію у Центральному військовому госпіталі,
– пояснила Зінке.
Відомо, що президента Чехії доправлять до замку в Ланах, де розміщена його резиденція. Відповідальність за догляд за здоров'ям Земана взяла на себе взяла група Senior Home. Якщо буде потреба, то йому нададуть допомогу вдома та забезпечать необхідними документами й планом реабілітації.
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Видання Česká televize написало, що у резиденції Мілош Земан він проведе церемонію призначення Петра Фіали прем'єр-міністром Чехії.
Що відомо про стан здоров'я президента Чехії
- 10 жовтня, після розмови з прем'єр-міністром країни Андрієм Бабішем, партія якого напередодні програла парламентські вибори, президента госпіталізували. Спочатку деталі хвороби не розкривали.
- Проте 4 листопада повідомили, що Земана перевели з реанімації до звичайної палати. Це трапилось майже через місяць після госпіталізації. Тоді писали, що президента госпіталізували через загострення хронічного захворювання.
- Уже 5 листопада керівник консиліуму лікарів та ректор Карлового університету в Празі Томаш Зіма заявив, що у 77-річного президента Чехії цироз печінки. Він також розповів, що у Земана в животі встановлений зонд для годування.