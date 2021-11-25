Земан лікувався у Центральному військовому госпіталі у Празі. Про те, що він покинув заклад 25 листопада повідомила чеська преса з посиланням на речницю лікарні.

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Мілоша Земана виписали з госпіталю

Прессекретарка лікарні Ітка Зінке заявила, що сім'ю та найближчому оточенню неодноразово розповідали про здоров'я Земана, прогнози розвитку та можливі ризики та ускладнення. В лікарні президенту радили продовжити госпіталізацію, проте вони поважають ухвалене рішення.

Центральний військовий госпіталь повністю поважає його (Земана – 24 канал) рішення щодо пріоритетності виконання своїх інституційних обов'язків за межами медичних закладів та рішення припинити госпіталізацію у Центральному військовому госпіталі,

– пояснила Зінке.

Відомо, що президента Чехії доправлять до замку в Ланах, де розміщена його резиденція. Відповідальність за догляд за здоров'ям Земана взяла на себе взяла група Senior Home. Якщо буде потреба, то йому нададуть допомогу вдома та забезпечать необхідними документами й планом реабілітації.

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Видання Česká televize написало, що у резиденції Мілош Земан він проведе церемонію призначення Петра Фіали прем'єр-міністром Чехії.

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