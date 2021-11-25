Земан лечился в Центральном военном госпитале в Праге. О том, что он покинул заведение 25 ноября, сообщила чешская пресса со ссылкой на пресс-секретаря больницы.
Заметьте У Президента Чехии цирроз, ему установили зонд для кормления
Милоша Земана выписали из госпиталя
Пресс-секретарь больницы Итка Зинке заявила, что семье и ближайшему окружению неоднократно рассказывали о здоровье Земана, прогнозах развития и возможных рисках и осложнениях. В больнице президенту советовали продолжить госпитализацию, однако они уважают принятое решение.
Центральный военный госпиталь полностью уважает его (Земана – 24 канал) решение по приоритетности выполнения своих институциональных обязанностей за пределами медицинских учреждений и решение прекратить госпитализацию в Центральном военном госпитале,
– объяснила Зинке.
Известно, что президента Чехии доставят в замок в Ланах, где размещена его резиденция. Ответственность за уход за здоровьем Земана взяла на себя группа Senior Home. Если будет необходимость, то ему окажут помощь дома и обеспечат необходимыми документами и планом реабилитации.
Президента Чехии выписали из больницы: смотрите видео
Издание Česká televize написало, что в резиденции Милош Земан проведет церемонию назначения Петра Фиалы премьер-министром Чехии.
Что известно о состоянии здоровья президента Чехии
- 10 октября, после разговора с премьер-министром страны Андреем Бабишем, партия которого накануне проиграла парламентские выборы, президента госпитализировали. Сначала детали болезни не раскрывали.
- Однако 4 ноября сообщили, что Земана перевели из реанимации в обычную палату. Это случилось почти через месяц после госпитализации. Тогда писали, что президента госпитализировали из-за обострения хронического заболевания.
- Уже 5 ноября руководитель консилиума врачей и ректор Карлова университета в Праге Томаш Зима заявил, что у 77-летнего президента Чехии цирроз печени. Он также рассказал, что у Земана в животе установлен зонд для кормления.