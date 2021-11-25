Земан лечился в Центральном военном госпитале в Праге. О том, что он покинул заведение 25 ноября, сообщила чешская пресса со ссылкой на пресс-секретаря больницы.

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Милоша Земана выписали из госпиталя

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке заявила, что семье и ближайшему окружению неоднократно рассказывали о здоровье Земана, прогнозах развития и возможных рисках и осложнениях. В больнице президенту советовали продолжить госпитализацию, однако они уважают принятое решение.

Центральный военный госпиталь полностью уважает его (Земана – 24 канал) решение по приоритетности выполнения своих институциональных обязанностей за пределами медицинских учреждений и решение прекратить госпитализацию в Центральном военном госпитале,

– объяснила Зинке.

Известно, что президента Чехии доставят в замок в Ланах, где размещена его резиденция. Ответственность за уход за здоровьем Земана взяла на себя группа Senior Home. Если будет необходимость, то ему окажут помощь дома и обеспечат необходимыми документами и планом реабилитации.

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Издание Česká televize написало, что в резиденции Милош Земан проведет церемонию назначения Петра Фиалы премьер-министром Чехии.

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