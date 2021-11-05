Лікарі підтвердили, що у президента цироз печінки. Про це 5 листопада заявив керівник консиліуму лікарів та ректор Карлового університету в Празі Томаш Зіма.

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У Президента Чехії цироз печінки

Стан здоров'я президента Мілоша Земана все ще потребує госпіталізації, президент не може повністю присвятити себе робочим обов'язкам. Визначити прогноз розвитку стану здоров'я президента складно, це залежатиме від розвитку хвороби, яка сама по собі "важко піддається лікуванню",

– мовиться у повідомленні.

Виданню iROZHLAS.cz інший лікар Павел Пафко, що також входить до консиліуму лікарів, підтвердив діагноз 77-річного президента. Зокрема, що у Земана хронічне захворювання печінки. Також уточнив, що мовиться про цироз. Він розповів, що у Земана в животі є живильний зонд.

Чеське видання також, посилаючись на 3 джерела серед оточення президента, написало – вони очікують, що президент буде постійно мати зонд для годування.

Що відомо про стан здоров'я президента Мілоша Земана