Своє розслідування розпочало Національне управління з боротьби з організованою злочинністю Чехії. Під підозрою – оточення Мілоша Земана.

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Підпис Земана на документах могли підробити

Правоохоронці припускають, що президенту могли не надати своєчасну медичну допомогу. Також є версія, що підпис Земана на документах міг бути підроблений.

Мовиться про наказ щодо скликання нової Палати депутатів на 8 листопада. Деталі розслідування чеська прокуратура не оприлюднює. Проте прокурори уточнили, якщо підозрюваних визнають винними, то їм може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

Зараз триває початкова фаза досудового процесу, яка тепер відома як скринінг. Метою розслідування є з'ясування та перевірка фактів, які можуть свідчити про скоєння злочину,

– повідомив речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Представники Земана продемонстрували відео з лікарні

Зазначимо, що у лікарні Земан опинився 10 жовтня. А лише 21-го представники його офісу продемонстрували відео, на якому глава держави. На кадрах видно, що Земан – дуже виснажений, він підписує документ, ледве тримаючи в руці ручку. Проте це, кажуть в оточенні Земана, свідчить, що наказ про скликання парламенту він підписав сам.

В офісі президента кажуть, що маніпуляцій не було

Глава офісу президента Вратіслав Мінар запевнив, що жодних маніпуляцій через стан Земана не було, мовляв, відсторонення його від обов'язків голови держави відбувається згідно з законом.

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Зверніть увагу! Погано 77-річному Земану стало на державній дачі у Ланах – після зустрічі з прем'єром Андрієм Бабішем. З машини швидкої допомоги президента виносили вже в вкрай важкому стані. Причиною цього стала хвороба печінки.