На відео президент Земан підписує документ. Мовиться про наказ про скликання першого засідання нового парламенту.
До теми Президент Чехії Земан більше не може виконувати обов'язки через стан здоров'я
Земан – дуже виснажений на відео
Кадри з госпіталізованим Земаном продемонстрував голова офісу президента Вратіслав Мінар на пресконференції.
Кадри продемонстрували на пресконференції
Глава держави виглядає дуже виснаженим та втомленим. Він не спілкується зі своїми відвідувачами та ледве тримає у руках ручку. Мінар пояснив, що відхід Земана від виконання обов'язків відбуватиметься згідно з законом і ніхто маніпулювати цією ситуацію не буде.
За словами голови офісу президента, глава країни доручив перенести вручення державних нагород з 28 жовтня на пізніший термін.
Дивіться відео з Мілошем Земаном:
Зазначимо, що раніше у Сенаті погодились ініціювати процедуру позбавлення Земана президентських повноважень. До такого рішення дійшли у профільному сенатському комітеті.
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Що відомо про хворобу Земана?
Президента екстрено госпіталізували 10 жовтня – одразу після зустрічі з прем'єром Андрієм Бабішем. Політик опинився в реанімації. Наразі невідомо, який діагноз у 77-річного Земана. ЗМІ припускали, що у нього можуть бути проблеми з печінкою. Раніше Земан був змушений пересуватись в інвалідному візку через нейропатію нижніх кінцівок.