На видео президент Земан подписывает документ. Речь о приказе о созыве первого заседания нового парламента.

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Земан – очень истощен на видео

Кадры с госпитализированным Земаном продемонстрировал председатель офиса президента Вратислав Минар на пресс-конференции.

Кадры продемонстрировали на пресс-конференции

Глава государства выглядит очень истощенным и усталым. Он не общается со своими посетителями и едва держит в руках ручку. Минар объяснил, что отход Земана от исполнения обязанностей будет происходить по закону и никто манипулировать этой ситуацией не будет.

По словам главы офиса президента, глава страны поручил перенести вручение государственных наград по 28 октября на более поздний срок.

Смотрите видео с Милошем Земаном:

Отметим, что ранее в Сенате согласились инициировать процедуру лишения Земана президентских полномочий. К такому решению пришли в профильном сенатском комитете.

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