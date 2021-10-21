На видео президент Земан подписывает документ. Речь о приказе о созыве первого заседания нового парламента.
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Земан – очень истощен на видео
Кадры с госпитализированным Земаном продемонстрировал председатель офиса президента Вратислав Минар на пресс-конференции.
Кадры продемонстрировали на пресс-конференции
Глава государства выглядит очень истощенным и усталым. Он не общается со своими посетителями и едва держит в руках ручку. Минар объяснил, что отход Земана от исполнения обязанностей будет происходить по закону и никто манипулировать этой ситуацией не будет.
По словам главы офиса президента, глава страны поручил перенести вручение государственных наград по 28 октября на более поздний срок.
Смотрите видео с Милошем Земаном:
Отметим, что ранее в Сенате согласились инициировать процедуру лишения Земана президентских полномочий. К такому решению пришли в профильном сенатском комитете.
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Что известно о болезни Земана?
Президента экстренно госпитализировали 10 октября – сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. Политик оказался в реанимации. На данный момент неизвестен диагноз 77-летнего Земана. СМИ предполагали, что у него могут быть проблемы с печенью. Ранее Земан был вынужден передвигаться в инвалидной коляске из-за нейропатии нижних конечностей.