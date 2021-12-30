Посол української держави у чеській країні зазначив, що у нього є всі підстави прогнозувати такі зміни. Про це він повідомив на полях конференції, яка відбувалась 21 – 22 грудня в Гуті.
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У 2022 році підтримка Чехією України посилиться якщо не в рази, то дуже потужно. Я очікую, що Чехія у 2022 році приєднається до тієї групи держав ЄС, які є найближчими адвокатами та партнерами України. Це буде, за рівнем підтримки, приблизно на рівні країн Балтії та Скандинавії,
– сказав Євген Перебийніс.
Готові підтримувати найамбітніші плани України
Дипломат наголосив, що мовиться зокрема й про готовність підтримувати найамбітніші прагнення України – членство в ЄС і НАТО. З його слів, чеська сторона про це "говорить відкрито".
Не "інтеграцію", "наближення", а членство України в НАТО – цей уряд буде підтримувати. Цей уряд буде підтримувати членство України в Євросоюзі, звичайно, за умови виконання нами всіх необхідних умов,
– додав посол.