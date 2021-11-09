Про це Ліпавський повідомив в інтерв'ю чеським ЗМІ.

Тим часом Не надали медичну допомогу президенту: поліція перевіряє оточення Мілоша Земана

Під сумнівом – призначення послів в Україні та Фінляндії

Майбутній міністр наголосив, що хоче переглянути запропоновані раніше кандидатури. Зокрема, мовиться про призначення Адама Войтеха послом до Фінляндії. Також викликає сумніви у Ліпавського кандидатура заступника директора міжнародного департаменту адміністрації президента Петра Пірунчика – як посла Чехії в Україні.

Я дуже критично ставлюся до його призначення. В Україні дуже докладно стежать за заявами президента проти окупованого Росією Криму. Усі ці висловлювання дуже негативно сприймаються в Україні,

– сказав Ліпавський.

У президента Чехії не склались відносини з Україною

Дипломат наголосив, що у Чехії – прекрасні відносини з Україну, проте з цим не склалось у чеського президента Мілоша Земана. Пірунчик є ставлеником Земана і через це може виникнути напруження між Києвом та Прагою.

Зверніть увагу! Кандидатура Пірунчика уже раніше була схвалена рядом Андрія Бабіша. Проте Бабіш програв вибори і його політсила не увійшла до коаліції.

Прага не передала до Києва запит на агреман щодо призначення Пірунчика

За інформацією ЗМІ, Прага не передала до Києва запиту на агреман про призначення Пірунчика послом.

Що таке агреман Це попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави Це попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави

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Президент Земан не може виконувати свої обов'язки

Президент Мілош Земан у жовтні потрапив до реанімації. Через поганий стан здоров'я глави держави у Чехії почали процес відсторонення Земана від виконання обов'язків. У політика діагностували цироз, йому встановили зонд для годування.