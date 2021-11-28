Урочиста церемонія відбулася 28 листопада у заміській резиденції президента у містечку Лани, розташованому неподалік Праги.

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Земан призначив прем'єра Чехії

Враховуючи те, що у Земана раніше підтвердили коронавірус, церемонія оголошення лідер коаліції "Разом" Петра Фіали прем'єр-міністром відбулася із певними обмеженнями. Для уникнення поширення недуги чеського лідера помістили у скляний бокс.

Призначаю вас главою уряду та бажаю успіхів на цій посаді на благо всіх громадян Чеської республіки,

– заявив Земан.

Нагадаємо, призначення прем'єр-міністра відбулося через 7 тижнів після жовтневих виборів. Його планували на 26 листопада, однак перенести через коронавірус у президента.

Новий прем'єр Чехії – Фіала: коротка біографія

Джерело: Вікіпедія