Мілоша Земана одразу ж госпіталізували. Однак оточення президента повідомляє, що симптомів коронавірусу в політика немає.

Що було раніше Президента Чехії Земана виписали з госпіталю, де він провів понад місяць

Призначення прем'єр-міністра перенесли

Тест на коронавірус політику зробили згідно з вимогами перебування у резиденції. Як тільки він показав позитивний результат, Земана повернули до військового госпіталю, з якого виписали вранці.

Через захворювання Мілош Земан скасував офіційне призначення прем'єр-міністра Петра Фіали, яке мало б відбутися 26 листопада. Цю подію перенесли на поки що невизначений термін.

Медики заявили, що стан президента стабільний. Він отримує необхідне лікування.

Госпіталізація Земана: головне