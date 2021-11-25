Милоша Земана сразу же госпитализировали. Однако окружение президента сообщает, что симптомов коронавируса у политика нет.
Что было раньше Президента Чехии Земана выписали из госпиталя, где он провел более месяца
Назначение премьер-министра перенесли
Тест на коронавирус политику сделали согласно требованиям пребывания в резиденции. Как только он показал положительный результат, Земана вернули в военный госпиталь, из которого выписали утром.
Из-за заболевания Милош Земан отменил официальное назначение премьер-министра Петра Фиалы, которое должно было бы состояться 26 ноября. Это событие перенесли на пока неопределенный срок.
Медики заявили, что состояние президента стабильное. Он получает необходимое лечение.
Госпитализация Земана: главное
- 10 октября после проведения парламентских выборов в Чехии, на которых правящая партия потерпела поражение, президента Милоша Земана госпитализировали.
- В стране уже говорили о том, чтобы применить конституционную статью и лишить Земана президентских полномочий, поскольку он не мог их выполнять.
- Земан почти месяц провел в реанимации, однако уже 4 ноября его перевели в обычную палату.
- На следующий день руководитель консилиума врачей и ректор Карлова университета в Праге Томаш Зима заявил, что у 77-летнего президента Чехии цирроз печени.