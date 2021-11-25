Милоша Земана сразу же госпитализировали. Однако окружение президента сообщает, что симптомов коронавируса у политика нет.

Что было раньше Президента Чехии Земана выписали из госпиталя, где он провел более месяца

Назначение премьер-министра перенесли

Тест на коронавирус политику сделали согласно требованиям пребывания в резиденции. Как только он показал положительный результат, Земана вернули в военный госпиталь, из которого выписали утром.

Из-за заболевания Милош Земан отменил официальное назначение премьер-министра Петра Фиалы, которое должно было бы состояться 26 ноября. Это событие перенесли на пока неопределенный срок.

Медики заявили, что состояние президента стабильное. Он получает необходимое лечение.

Госпитализация Земана: главное