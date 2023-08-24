Об этом заявил американский чиновник по правам анонимности. Официально сообщить о начале учений Пентагон может позже.

К теме В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решении

Когда могут начать обучение

Представители Минобороны США на прошлой неделе заявили, что обучение украинских пилотов на истребителях начнется, когда страны Европы достигнут максимум своего потенциала в этом вопросе. Однако сейчас подход к началу учений начал пересматривать. Теперь пилоты ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.

Однако пока неясно, будут ли США сначала готовить бойцов Воздушных сил для европейских программ, как планировалось ранее, или создадут дополнительную группу. Ожидается, что окончательное решение в Пентагоне будет оглашено ко Дню Независимости – 24 августа.

Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне,

– заявил американский чиновник.

По предварительным оценкам, обучение может длиться в течение четырех – пяти месяцев.

Три страны согласились передать F-16

Теперь уже три страны официально заявили, что передадут истребители F-16 Украина – это Нидерланды, Дания и Норвегия. Это подтвердил Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

Пока сложно говорить, какое количество истребителей получит Украина. Официально о количестве заявили только Нидерланды – 42 самолета. Однако эта цифра может измениться.

Дания и Норвегия не объявляли, какое количество самолетов будут переданы на вооружение Украины. Впрочем, Зеленский заявил, что благодарен за каждую единицу оружия, которую предоставляют партнеры. Во время общения с журналистами он загадочно прокомментировал вопрос о количестве истребителей, сказав: "И с чего вы взяли, что будет мало? Посмотрим".