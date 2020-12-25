Украинские пограничники провели учения на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Во время них бойцы показали слаженность подразделений и способность выполнять задачи по стандартам НАТО.

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "ШКВАЛ" 25 декабря завершили подготовку по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина". Об этом сообщили в фейсбук Госпогранслужбы.

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Проходила она на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Последний этап бригадных тактических учений проходил 22 – 25 декабря.

Пограничники выполняли задания в 2 этапа:

на первом этапе бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений;

бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений; на втором этапе осуществляли охрану тылового района бригады и обеспечивали прикрытие государственной границы.

Завершающим этапом было принятие от бригады Вооруженных сил Украины государственной границы, а также в оперативное подчинение ротно-тактической группы ВСУ.

По словам инструкторов JMTG-U и Международного центра миротворчества и безопасности, пограничное подразделение готово к выполнению задач по назначению.



Прошло обучение украинских пограничников по стандартам НАТО / Фото ГНСУ



Эксперты заявили о готовности пограничного подразделения к выполнению задач / Фото ГНСУ

Учения пограничников по стандартам НАТО: смотрите видео