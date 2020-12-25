Українські прикордонники провели навчання на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Під час них бійці показали злагодженість підрозділів та здатність виконувати завдання за стандартами НАТО.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "ШКВАЛ" 25 грудня завершили підготовку за програмою "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна". Про це повідомили у фейсбуці Держприкордонслужби.

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Проходила вона на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Останній етап бригадних тактичних навчань відбувався 22 – 25 грудня.

Прикордонники виконували завдання у 2 етапи:

на першому етапі бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади та виконували завдання на рубежах військових загороджень;

бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади та виконували завдання на рубежах військових загороджень; на другому етапі здійснювали охорону тилового району бригади та забезпечували прикриття державного кордону.

Завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних сил України державного кордону, а також в оперативне підпорядкування ротно-тактичної групи ЗСУ.

За словами інструкторів JMTG-U та Міжнародного центру миротворчості та безпеки, прикордонний підрозділ готовий до виконання завдань за призначенням.



Пройшло навчання українських прикордонників за стандартами НАТО / Фото ДПСУ



Експерти заявили про готовність прикордонного підрозділу до виконання завдань / Фото ДПСУ

Навчання прикордонників за стандартами НАТО: дивіться відео