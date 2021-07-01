Такую информацию обнародовало издание, ссылаясь на мэра округа Даниэллу Лавин. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

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Число жертв вновь возросло

Мэр сообщила, что число погибших выросло до 18 человек. Еще 145 человек остаются пропавшими без вести.

По словам Даниэллы Лавин, двое погибших – дети. Им было 4 и 10 лет.

В полиции округа Майами-Дейд опознали погибших – 10-летняя Лючия Гуару и 4-летняя Эмма Гуару. Тело их отца, 52-летнего Маркуса Гуары, извлекли из-под завалов в субботу.

Также 30 июня из-под завалов достали 42 – летнюю женщину, которую затем идентифицировали как мать детей – Анаэль Родригес.



Люди приходят и ставят цветы в память о погибших под завалами / ТАСС

Коротко о трагедии в Майами