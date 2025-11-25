В центре Одессы обвалился балкон вместе с женщинами
- 25 ноября в Одессе произошел обвал балкона жилого дома.
- Пострадали две женщины.
Чрезвычайное происшествие случилось в Одессе 25 ноября. В центре города в одном из жилых домов обвалился балкон, когда на нем находились люди.
Разрушение балкона произошло на 3-м этаже, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об обвале балкона в Одессе?
На момент обвала на балконе находились две женщины – 1941 и 1969 годов рождения. Обе провалились на 2 этаж и оказались в ловушке. Спасатели освободили их из-под завала и передали медикам.
Опасный инцидент в центре Одессы / Фото ГСЧС
Как происходило спасение пострадавших: смотрите видео
Напомним, что весной 2025 года в Киеве американский режиссер Кристофер Уолтерс упал вместе с балконом и получил травму. Балкон обвалился, когда режиссер сидел на нем. Мужчина получил сотрясение мозга, перелом пальца и ушибы. Он призвал местные власти проверить и отремонтировать старые балконы.
