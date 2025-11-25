В центрі Одеси обвалився балкон разом з жінками

Надзвичайна подія трапилася в Одесі 25 листопада. У центрі міста в одному із житлових будинків обвалився балкон, коли на ньому перебували люди.

Руйнація балкону відбулася на 3-ому поверсі, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Що відомо про обвал балкону в Одесі?

На момент обвалу на балконі перебували дві жінки – 1941 та 1969 років народження. Обидві провалилися на 2 поверх і опинилися у пастці. Рятувальники визволили їх з-під завалу та передали медикам.

Небезпечний інцидент у центрі Одеси / Фото ДСНС

Як відбувався порятунок постраждалих: дивіться відео

Нагадаємо, що навесні 2025 року у Києві американський режисер Крістофер Волтерс упав разом із балконом і травмувався. Балкон обвалився, коли режисер сидів на ньому. Чоловік отримав струс мозку, перелом пальця й забої. Він закликав місцеву владу перевірити та відремонтувати старі балкони.

