В центрі Одеси обвалився балкон разом з жінками
- 25 листопада в Одесі стався обвал балкону житлового будинку.
- Постраждали дві жінки.
Надзвичайна подія трапилася в Одесі 25 листопада. У центрі міста в одному із житлових будинків обвалився балкон, коли на ньому перебували люди.
Руйнація балкону відбулася на 3-ому поверсі, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Дивіться також На шахті "Інгульська" знайшли тіло одного зі зниклих гірників: тривають пошуки другого
Що відомо про обвал балкону в Одесі?
На момент обвалу на балконі перебували дві жінки – 1941 та 1969 років народження. Обидві провалилися на 2 поверх і опинилися у пастці. Рятувальники визволили їх з-під завалу та передали медикам.
Небезпечний інцидент у центрі Одеси / Фото ДСНС
Як відбувався порятунок постраждалих: дивіться відео
Нагадаємо, що навесні 2025 року у Києві американський режисер Крістофер Волтерс упав разом із балконом і травмувався. Балкон обвалився, коли режисер сидів на ньому. Чоловік отримав струс мозку, перелом пальця й забої. Він закликав місцеву владу перевірити та відремонтувати старі балкони.
Останні новини про надзвичайні ситуації в Україні та світі
- 14 листопада у лісі біля Калуша знайшли тіло мобілізованого, який був у розшуку за самовільне залишення частини. На тілі 39-річного військовослужбовця ознак насильницької смерті не виявили.
- 6 листопада на авіабазу Ендрюс біля Вашингтона, де стоїть літак Трампа, доставили підозрілий пакет. Після його відкриття кільком людям стало зле. Їх госпіталізували, будівлю евакуювали, базу тимчасово закрили.
- У сортувальному центрі Укрпошти в Києві 30 жовтня вибухнула посилка під час перевірки. П'ятеро працівників отримали поранення. Була ще одна небезпечна посилка, її заздалегідь виявили та вилучили.