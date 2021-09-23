По словам СМИ, к настоящему моменту высокие цены нивелировали длинное транспортное плечо. Но теперь, когда стоимость руды скатилась ниже 100 долл./ тонну, удельный вес логистики в конечной цене значительно вырос.

Поэтому уже четвертый квартал станет для производителей руды головокружительным спуском с небес на грешную землю,

– подчеркнуло издание.

Рост цен на железную руду прогнозируемо закончится их резким падением, что приведет к обострению конкуренции в данном сегменте. Ведь сегодня около 70% продаж ЖРС в мире приходится на компании из так называемой "большой тройки", пояснил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Стоит отметить, что несмотря на колоссальные объемы добычи, у них самая низкая себестоимость – в 2–3 раза ниже, чем на украинских ГОКах. Основной причиной является то, что они сразу добывают руду, где содержание железа доходит до 60%. Зато в Украине этот показатель намного ниже, поэтому значительные средства приходится тратить на обогащение.