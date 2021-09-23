За словами ЗМІ, до теперішнього моменту високі ціни нівелювали довге транспортне плече. Але тепер, коли вартість руди скотилася нижче 100 дол. / тонну, питома вага логістики в кінцевій ціні значно виросла.

Тому вже четвертий квартал стане для виробників руди запаморочливим спуском з небес на грішну землю,

– підкреслило видання.

Зростання цін на залізну руду прогнозовано закінчиться їх різким падінням, що призведе до загострення конкуренції в даному сегменті. Адже сьогодні близько 70% продажів ЗРС у світі припадає на компанії з так званої "великої трійки", пояснив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Варто зазначити, що попри колосальні обсяги видобутку, в них найнижча собівартість – у 2–3 рази нижче, ніж на українських ГЗК. Основною причиною є те, що вони відразу видобувають руду, де вміст заліза доходить до 60%. Натомість в Україні цей показник набагато нижчий, тому значні кошти доводиться витрачати на збагачення.